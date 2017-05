Svolgere tranquillamente piccoli lavori nel giardino di casa ma da un momento all'altro ritrovarsi a lottare per la vita tra le acque melmose del vicino canale. Così è morta tragicamente Natalina Clemente, un'anziana donna di 76 anni residente ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova. Proprio nel cortile della sua abitazione la donna era impegnata in piccoli lavori in giardino quando è avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, sembra che stesse camminando lungo l'argine del torrente Gorzone dove affaccia la sua casa ma è improvvisamente scivolata.

Il dramma si è consumato in pochi attimi nel tardo pomeriggio di sabato quando la settantaseienne aveva raggiunto il vicino fiume per gettare via l'erba tagliata in giardino. La donna è caduta, avrebbe tentato di rialzarsi ma è rimasta intrappolata nel fango che man mano l'ha trascinata sotto facendola morire annegata. Per recuperare il suo copro i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco proprio a causa del melma che ha reso difficile le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Bagnoli di Sopra per gli accertamenti del caso. Distrutto dal dolore uno dei figli della donna Mauro Degan che è stato sorpreso dalla notizia mentre era fuori casa. "È una maledizione. Prima papà, poi mio fratello, ora mamma. Un lutto continuo in questa famiglia da sei anni" ha confessato l'uomo.