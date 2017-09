Dramma nella serata di domenica a Castelbaldo, piccolo comune nella provincia di Padova. Un imprenditore di cinquanta anni residente a Badia Polese (Rovigo) si è tolto la vita nella sua azienda. A trovare il corpo di Roberto Dian, che era il titolare della ditta Erregi Srl che produce mobili, è stato, intorno alle 19 di domenica, il fratello Dino. Ha cercato di soccorrerlo, ma tutto è stato inutile. L’imprenditore, secondo quanto scrivono i quotidiani locali, si è impiccato nel capannone della sua azienda che si trova in via Sette Pertiche, al civico 9. Sul posto stono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.

L'imprenditore ha lasciato un biglietto prima di togliersi la vita – Sarebbe stata la crisi a spingere il cinquantenne a compiere il drammatico gesto. Lui stesso, infatti, avrebbe lasciato una lettera in cui avrebbe spiegato di aver deciso di farla finita per difficoltà economiche. Immediato il cordoglio su Facebook della squadra di calcio del Castelbaldo, nel quale l’imprenditore aveva giocato. “L'A.C.D. Castelbaldo Masi nella persona del presidente Michele Ottoboni e di tutta la società porge le più sentite condoglianze alla famiglia Dian per l'inaspettata scomparsa del caro Roberto, un nostro ex calciatore del Castelbaldo Masi fin dall'anno della fusione nel 1987, qui nella foto è stato presente alla festa del trentennale coronata da un amichevole tra vecchie glorie biancorosse. Riposa in pace Roberto”.