Una banale lite tra condomini è sfociata in un tentato omicidio. È accaduto venerdì sera, 30 giugno, in un condominio di via Newton, nel quartiere Brusegana, a Padova. Un gruppo di bambini stava giocando in cortile e, probabilmente, facendo dei rumori sgraditi a qualche vicino. Nel giro di breve tempo, uno dei condomini ha iniziato a lamentarsi del chiasso prodotto dalle urla dei bambini, urlando dalla finestra. Nei pressi, però, era presente il padre di uno dei bambini, che sentendo l'uomo inveire l'ha sfidato a scendere di casa "per discutere della faccenda da uomini". Usciti dai rispettivi appartamenti, i due uomini si sono ritrovati in cortile e hanno iniziato a litigare.

Giuseppe Manzanotti, padre dei uno dei bambini, si è fatto trovare in nel cortile condominiale armato di bastone, mentre il 56enne Silvano Paganini è sceso di casa armato di coltello. Nel giro di pochissimi minuti la lite è degenerata trasformandosi in un tentato omicidio: Manzanotti, infatti, è stato accoltellato dal vicino di casa 56enne e si è accasciato a terra. Immediatamente sono stati chiamati sia i soccorsi che le autorità. Al momento Manzanotti è ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Paganini è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, mente il padre del piccolo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma atta a offendere.