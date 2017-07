Ufficialmente faceva la commessa in una gelateria del centro storico di Padova, ma in realtà insieme al convivente spacciava marijuana tra i giovani della città. Con queste accuse sono finiti in manette due ragazzi, una ventitreenne originaria di Camposampiero (Padova) e un ventiquattrenne marocchino. Le indagini dei poliziotti della Questura di Padova hanno acceso i riflettori sulla doppia vita della giovane gelataia. A ricostruire la vicenda è il Mattino di Padova. La giovane italiana e il ragazzo marocchino condividevano un appartamento in via Madonnetta dove vivevano, ma avevano preso in affitto anche un altro appartamento in via dei Papafava.

Il blitz e gli arresti – L’indagine è nata nel momento in cui gli uomini del vicequestore aggiunto Mauro Carisdeo si sono accorti di un giro strano proprio in via Madonnetta. Giorno e notte c’erano sempre dei ragazzini in quella zona, ragazzi che finivano soprattutto in un appartamento. Gli investigatori della Mobile hanno poi scoperto che per la giornata di sabato era atteso un grosso carico di marijuana e a quel punto è stato organizzato il blitz. Un blitz in seguito al quale sono stati sequestrati complessivamente 14 chili e mezzo di marijuana (140 mila euro di valore sul mercato), e 18mila euro in contanti in casa della coppia. Secondo la polizia quella droga, che arrivava da Como, era destinata ai giovani del centro di Padova. In manette, insieme alla coppia di Padova, sono finiti anche due comaschi.