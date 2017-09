A volte la casa non è tanto dolce come si dice, e si preferisce il carcere. Questa almeno è stata la decisione di Mohhsen M’Hamdi, tunisino di 46 anni residente in via Tosetto a Limena, in provincia di Padova, nella cui casa è costretto a restare da una condanna agli arresti domiciliari. Intorno alle 18 di giovedì 28 settembre l'uomo si è presentato nella caserma dei Carabinieri, borsa piena di vestiti in una mano, chiedendo di scontare la sua pena in carcere. I militari non hanno potuto che arrestare l'uomo, reo questa volta di aver evaso i domiciliari, e fargli trascorrere una notte nella cella di sicurezza. Tuttavia – non rientrando tra le loro competenze – i carabinieri non hanno potuto accogliere la richiesta del quarantaseienne.

Le continue liti con la moglie hanno determinato la decisione del tunisino. Ieri si è tenuto il processo per direttissima nel Palazzo di giustizia di Padova, in cui l'uomo, assistito dall'avvocato Luca Motta, ha patteggiato una pena di ulteriori cinque mesi di reclusione. Ma a casa, almeno per il momento perché sulla sua richiesta si deve esprimere il magistrato di sorveglianza, che probabilmente soddisferà i desideri del condannato.