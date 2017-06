Grave incidente in strada nella mattinata di giovedì a Padova per Cristina Toso, una candidata alle elezioni amministrative del comune veneto nella lista Padova Bene Comune e già consigliere comunale a Padova fino al 2014. La donna, 50 anni, è stata investita da un motorino all'Arcella mentre attraversava la strada. Un impatto violentissimo che l'ha lasciata a terra. Immediatamente soccorsa e successivamente trasportata in ospedale dai soccorsi del 118, che erano stati allertati dai presenti, la 50enne è stata ricoverata in ospedale in condizioni serie e i medici si sono riservati la prognosi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si trovava in via Tiziano Aspetti, all’altezza del Bingo, e stava attraversando la strada diretta al centro commerciale quando è stata presa in pieno dal motorino, guidato da un minorenne, che proveniva da Pontevigodarzere diretto verso piazzale della Stazione. Il ragazzo alla guida si è fermato e ha prestato i primi soccorsi. Sul posto, per i primi rilievi, è arrivata la polizia locale che ora dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente.