Alla nascita sono Gian Luca e Lisa, ma oggi si chiamano rispettivamente Silvia e Alessandro e hanno 31 e 44 anni. Aspettano che arrivi il giorno del matrimonio, già fissato, ma per giungere a questo punto hanno dovuto assumere consapevolezza della propria identità, hanno avuto storie d'amore con partner dello stesso genere con un senso di insoddisfazione di fondo che li ha portati poi, in momenti diversi e quando ancora non si conoscevano, a cambiare sesso.

Gian Luca abita a Roma quando decide di operarsi all'età di 27 anni, ma qualcosa va storto. Spiega che non era stato informato delle possibili conseguenze e così deve affrontare il fallimento dell'operazione. Oggi è comunque Lisa, intenta una causa contro lo studio medico e nel frattempo pensa se operarsi ancora. Spiega che è dalla quarta elementare che si era accorta che qualcosa non andava bene e probabilmente l'operazione di riassegnazione di genere sarebbe in tal senso molto più del coronamento di un sogno.

Lisa è sempre stata a Padova e ha 36 anni quando diventa Alessandro. "Quando ho deciso di fare l’operazione per cambiare sesso – racconta al Mattino di Padova – sono andato dal presidente della mia azienda a dirglielo. Lui si è dimostrato una persona davvero aperta. Mi ha detto che se la sua azienda si fosse fermata negli anni davanti alle diversità, non sarebbe mai cresciuta. Io ne sono rimasto colpito, soprattutto perché quel giorno ha aspettato che finissi di lavorare e poi ha chiamato tutti i dipendenti dicendo loro che non voleva sentire né battute, né barzellette, né nessun commento a riguardo". L'operazione di falloplastica viene realizzata in Belgio, "ma – spiega ancora Alessandro – devo ringraziare l’Asl di Padova perché mi ha aiutato a farmi riconoscere l’operazione che costa circa 70 mila euro e che mi hanno in gran parte rimborsato".

Poi il matrimonio, il cui giorno è fissato per il prossimo anno. I due si conoscono dopo l'operazione e durante un viaggio a Londra, in un locale della City, Alessandro insiste affinché Silvia beva il suo bicchiere di Porto, che proprio non vorrebbe mandare giù. "Poi ho visto qualcosa luccicare nel fondo – ricorda Silvia -: era un brillante. Si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. E ora eccoci qui insieme".