L'ossessione per la chirurgia estetica e il suo aspetto è costata molto cara ad un 45enne serbo aspirante star del tv locale, Neven Ciganovic, che dopo l'ennesimo intervento chirurgico si sarebbe ritrovato con un indesiderato effetto collaterale: una erezione perenne. Come ha raccontato lui stesso al tabloid Sun, infatti, ha avuto una reazione avversa ad un anestetico dopo essersi sottoposto ad un intervento estetico al naso e ha cominciato a soffrire di una erezione a lungo termine.

I primi sintomi dell'effetto indesiderato e molto doloroso si sarebbero verificati una volta tornato a casa in patria dopo l'operazione in Iran. Il 45enne infatti ha cominciato a sentire forte dolore all'organo sessuale e ha dovuto rivolgersi all'ospedale di Belgrado dove gli hanno diagnosticato la strana reazione ai farmaci usati nell'operazione. Nonostante il dolore, per il 45enne che si era recato in Iran per girare un documentario sulla sua rinoplastica, l'episodio potrebbe rivelarsi finalmente il tanto agognato momento di successo della sua carriera dopo che la notizia è apparsa sui media.