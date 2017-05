Potrebbero essere dolose le cause di un incendio divampato nella notte di sabato in un'abitazione di Montagnana destinata all'ospitalità di alcuni migranti richiedenti asilo politico. La struttura appartiene a un privato che aveva deciso di metterla a disposizione per l'ospitalità dei profughi e nei giorni scorsi aveva raggiunto un accordo con la prefettura per accogliere una decina di persone, che tuttavia non erano ancora arrivate nella casa.

Sulle origini del rogo (l'allarme è stato lanciato dai vicini) per ora carabinieri e Vigili del Fuoco non avrebbero elementi necessari per avanzare ipotesi, tuttavia la possibilità che la matrice sia stata dolosa sembrerebbe essere quella più probabile. I danni all'abitazione hanno interessato il porticato in legno, i serramenti del pianterreno, investendo anche alcuni tavoli e delle sedie in legno e plastica, anche se fortunatamente nel suo complesso la struttura non avrebbe subito danni irrimediabili. L'area è stata posta sotto sequestro per permettere ulteriori accertamenti.

Lo scorso anno sono state cinquecento le famiglie italiane che hanno accettato la sfida di ospitare dei migranti nella propria abitazione privata e il loro numero sarebbe in continuo aumento. Dalla rete Sprar alla Caritas, da Refugees Welcome al progetto Vesta di Bologna, dal Rifugio diffuso di Torino al Ciac di Parma, decine sono le associazioni, amministrazioni comunali e parrocchie che fanno da mediatori tra rifugiati senzatetto e famiglie italiane pronte a ospitarli. Solitamente la convivenza va molto bene, ma se dovesse essere confermata la tesi dolosa quella di Montagnana sarebbe una delle prime situazioni in cui qualcuno è arrivato a incendiare una casa pur di non permettere l'ospitalità degli immigrati.