Una dottoressa di turno alla guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania, è stata aggredita e stuprata da un 26enne: l’uomo, residente nello stesso paese etneo, è stato poi arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale. Secondo le prime ricostruzioni, il 26enne sarebbe entrato nella sede guardia medica del comune siciliano con la scusa di farsi curare, poi, per motivi ancora da chiarire, sarebbe andato in escandescenze, danneggiando arredi della stanza, e poi sequestrato e violentato la dottoressa – 51 anni, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia – che era in servizio.

A dare l’allarme è stato un passante che, sentendo le urla della donna, ha avvisato i militari dell’Arma che sono subiti intervenuti, ma purtroppo non sono riusciti ad evitare lo stupro. Nel frattempo la dottoressa era già riuscita a fuggire: è stato poi soccorsa dai carabinieri, che hanno fatto irruzione nella guardia medica e arrestato il 26enne. Sull'accaduto ha aperto un'inchiesta la Procura di Catania. Il direttore sanitario dell’Asp di Catania Franco Luca si è recato sul posto.