È caccia in Gran Bretagna a due uomini che martedì, secondo la ricostruzione della polizia di Birmingham, avrebbero violentato – in occasioni diversi – una ragazzina di quindici anni. La ragazzina avrebbe subito una doppia violenza sessuale nel giro di qualche ora: prima sarebbe stata stuprata intorno alle 7 di sera in una zona poco frequentata della stazione di Witton, nei pressi dello stadio dell’Aston Villa, e poi dopo da un altro uomo che lei sperava potesse aiutarla. Secondo quanto si legge sui media locali, infatti, dopo la prima aggressione l’adolescente è uscita dalla stazione e ha fermato un’auto di passaggio, chiedendo aiuto. Ma a quel punto, dopo essere salita a bordo, sarebbe stata violentata per la seconda volta dall’uomo che sembrava disposto ad aiutarla.

L’identikit degli aggressori – Il primo aggressore è stato descritto come un asiatico di circa venti anni con la pelle chiara, gli occhi marroni, magro e alto circa 1 metro e 80. L’uomo avrebbe portato con la forza la quindicenne in un posto appartato e avrebbe abusato di lei. Anche il secondo aggressore è stato descritto come un giovane asiatico, più robusto rispetto al primo e con la barba, che indossava un maglione azzurro e dei jeans neri. Per rintracciare i due stupratori le forze dell’ordine, oltre al racconto di eventuali testimoni, contano anche sui video delle telecamere di sorveglianza della zona.