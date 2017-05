Orrore in fabbrica: i capelli dell’operaia si impigliano, la macchina le fa lo scalpo

Incidente choc in una fabbrica di materie plastica di Jinhua City, in Cina. La donna si è piegata per raccogliere qualcosa e i capelli le sono rimasti impigliati nella macchina: i rulli le hanno strappato il cuoio capelluto. Ma miracolosamente è sopravvissuta…