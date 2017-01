La faida tra fazioni rivali nei penitenziari brasiliani si arricchisce di un nuovo orribile episodio: dopo le stragi di detenuti delle scorse settimane, circola da alcuni giorni su internet un video raccapricciante che mostra dei prigionieri cucinare al barbecue quella che viene presentata come "carne umana". La vicenda è avvenuta nei pressi del Penitenciária Estadual de Alcaçuz, lo stesso in cui la scorsa settimana la guerra tra bande ha prodotto 26 morti. Nel video, pubblicato venerdì scorso, si possono vedere delle persone affermare ironicamente: "Questo è il barbecue di un uomo". Naturalmente si tratta di una circostanza tutta da verificare, ma di certo il giorno seguente gli agenti di polizia hanno trovato dei cadaveri di esseri umani e dei pezzi di carne a terra: si tratta di "reperti" che sono stati acquisiti e sono ora al vaglio della polizia scientifica, cui spetterà il compito di stabilire se si tratti effettivamente di resti umani.

Lo scorso 14 gennaio almeno 26 persone sono morte in una rivolta nel carcere di Alcaçuz. Gli scontri tra due gang rivali sono iniziati nel pomeriggio e hanno dato origine a un’insurrezione durata circa 14 ore: è stato un massacro, con diverse vittime che sono state decapitate ed altre che sono state smembrate, tanto che la polizia non ha ancora potuto conoscere l'identità esatta di almeno 4 persone che hanno perso la vita. Per questa ragione, benché vadano fatte tutte le verifiche necessarie Si tratta della terza grande rivolta in un carcere brasiliano nell’ultimo anno. Quasi cento detenuti sono morti il mese scorso negli stati di Amazonas e Roraima.

Tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio sono state altre due le stragi nei penitenziari brasiliani: dopo il massacro di Manaus – in cui sono morti 56 detenuti – altre 33 persone sono state trovate senza vita in un carcere dello Stato brasiliano di Roraima. La strage, anche in quella circostanza, sarebbe stata causata da un regolamento di conti.