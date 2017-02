Una tragica storia di violenze all’interno delle mura domestiche arriva dall’Argentina settentrionale, con precisione da Santiago del Estero, dove un uomo è accusato di aver sterminato tutta la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito dai media locali che citano le autorità, l’uomo, un ex poliziotto di sessanta anni chiamato Rodolfo Ferreyra, avrebbe ammazzato sua moglie – una donna di trentatré anni – e anche i suoi quattro figli, bambini di età compresa tra i tre e i dodici anni. Tutto sarebbe avvenuto la scorsa notte in seguito a una lite domestica e dopo che, stando ad alcune indiscrezioni riportate anche dai vicini di casa, la donna era andata dalla polizia per denunciare le continue violenze subite dal marito. Secondo alcuni residenti della zona intervistati dai media locali, nel quartiere sapevano che la coppia si stava separando. Il pluriomicidio sarebbe avvenuto al ritorno a casa dell’uomo, che dopo aver ucciso i suoi familiari ha anche incendiato la loro casa.

La donna e i bambini uccisi a coltellate e i loro corpi bruciati – A fornire maggiori dettagli sul drammatico delitto è stato Sebastián Robles, uno dei procuratori incaricato delle indagini, che ai giornalisti ha spiegato che la donna e i suoi figli sono stati uccisi a coltellate e che poi l’uomo avrebbe lasciato i loro corpi bruciare nella casa in fiamme. La donna, in particolare, sarebbe stata colpita da almeno dieci coltellate da suo marito. Come si legge sui media locali, lei si chiamava Nancy Elizabeth Lastra e i suoi quattro figli Marcos, di dodici anni, Luciana, di undici anni, Veronica, una bambina di nove anni disabile, e Santiago, di appena tre anni. Anche l’omicida a causa dell’incendio ha subito gravi ustioni ed è stato ricoverato in un ospedale della città. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi.