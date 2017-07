Macabro ritrovamento nella serata di martedì a Parma. Una donna incinta e la figlia che avrebbe 11 anni sono state trovate senza vita nella loro abitazione in zona San Leonardo, nella prima periferia della città emiliana. I corpi delle due giacevano a terra nell'appartamento in una pozza di sangue, colpiti da numerose coltellate. A fare la tragica scoperta è stato un altro figlio della donna, intorno alle 21, dopo essere rientrato dal lavoro. Inutili i successivi soccorsi del personale sanitario, all'arrivo dell'ambulanza i medici hanno solo potuto constatare il decesso di madre e figlia.

I corpi delle due vittime in particolare sarebbero stati rinvenuti in sala da pranzo in una scena raccapricciante con macchie di sangue ovunque, già a partire dal corridoio e dall'ingresso. Sul posto è giunta subito anche la polizia che ha aperto immediatamente una indagine per duplice omicidio e si è messa sulle tracce del terzo figlio della donna che avrebbe dovuto essere in casa ma di cui si sarebbero perse le tracce.

Il suo telefonino risulta irraggiungibile e nessuno sa dire dove sia, per questo gli inquirenti non escludono possa aver avuto un ruolo nel brutale duplice delitto. Il padre invece in questo momento è in Inghilterra per ragioni di lavoro. Sul luogo del delitto sono arrivati anche il pubblico ministero di turno, Paola Dal Monte, e gli uomini della polizia scientifica che svolgeranno ora i rilievi nella casa della famiglia di origine ghanese.