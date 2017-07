Terribile episodio nelle scorse ore nella città metropolitana di Cagliari. Un uomo ha aggredito brutalmente la madre nell'abitazione di famiglia, uccidendo la donna a coltellate prima di consegnarsi agli agenti di polizia. La tragedia nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16.30, nella cittadina di Quartu Sant'Elena. L'aggressore è un 56enne del posto, Angelo Dessì, trovato ancora in casa in stato di choc dagli agenti del locale commissariato accorsi sul posto. La vittima invece è la madre, l'86enne Paola Schiffino, per la quale i sanitari del 118 giunti, sul posto con gli agenti, non hanno putto fare nulla.

Secondo le prime notizie a lanciare l'allarme sarebbe stato il fratello dell'aggressore che, rientrato in casa, si sarebbe trovato improvvisamente davanti alla macabra scena con il corpo senza vita della madre in una pozza di sangue con accanto il 56enne. Quest'ultimo, dai primi elementi raccolti dagli inquirenti, sembra soffra di problemi psichici anche se non ci sarebbero mai state denunce di comportamenti violenti da parte sua.

La prima ipotesi è che l'uomo, in preda ad un raptus di follia, abbia afferrato un coltello da cucina e abbia inferto diversi fendenti alla madre. Il 56enne ora è agli arresti in attesa di essere ascoltato dai magistrati. Sul luogo dell'accaduto anche gli investigatori della Squadra mobile del capoluogo sardo e gli esperti della Scientifica per tutti i rilievi del caso. Nell'abitazione sono accorsi anche il medico legale e il pm di turno, Alessandro Pili.