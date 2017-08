Oroscopo Fanpage dal 7 al 13 agosto 2017 – a cura di Pierre Newton

Naso in su’ a guardar le stelle questa settimana e ad esprimere desideri ad ogni stella cadente che attraversa il cielo. La notte di San Lorenzo che cade il prossimo 10 agosto richiede pazienza per guardare il cielo, passione per sognare il futuro e un animo leggero per amare la persona che si ha accanto.