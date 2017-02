Oroscopo Fanpage dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 – a cura di Pierre Newton

In origine per i latini l’anno cominciava con la prima luna piena di marzo e finiva a dicembre. I primi due mesi dell’anno, infatti, non avevano nome e quei giorni non venivano contati. Se è un nuovo inizio che desideri, fai come gli abitanti dell’antica Roma, pensa che questo sia l’inizio di un nuovo anno.