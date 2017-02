Oroscopo Fanpage dal 20 al 26 febbraio 2017 – a cura di Pierre Newton

Venere per millenni è stata chiamata “La stella del mattino” o la “Stella della sera”. Poi Pitagora svelò che quella stella era in realtà il pianeta dell’amore che saluta l’arrivo e la scomparsa della notte. Quale miglior sipario per mettere in scena la vita, di giorno o di notte!