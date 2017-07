Oroscopo Fanpage dal 17 al 23 luglio 2017 – a cura di Pierre Newton

Eccoci nello splendore dell’estate. La stagione in cui appaiono le stelle dall’oscurità dei giardini in campagna, dal silenzio delle notti in montagna, dai lampi dei falò sulla spiaggia. Scappa dalle luci della città per una notte e cerca le stelle; sono le stesse che guardavano i tuoi nonni, i tuoi bisnonni e i loro nonni. Nelle loro luci troverai i loro ed i tuoi desideri.