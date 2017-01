Oroscopo di Fanpage dal 16 al 22 gennaio 2017 – a cura di Pierre Newton

L’oroscopo non è scienza; gli astri non sono razionalità; non è razionale che l’astrologia muova il mondo, si dice. Eppure, uno scrittore come Albert Camus, Nobel per la letteratura, diceva: “Il mondo in sé, non è ragionevole: è tutto ciò che si può dire”. Ma se ha ragione Camus, perché non immaginare che anche l’atrologia possa influenzare il mondo? Se la luna muore i mari perché le stelle non possono muovere i nostri umori?