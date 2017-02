“Ho deciso di candidarmi perché non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare soltanto prepotenza. Credo che ci voglia responsabilità e sono convinto che il Partito Democratico debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all’Italia e ai problemi degli italiani, che in questo momento stanno vivendo una situazione molto difficile”.

Con queste parole il ministro della Giustizia Andrea Orlando scioglie la riserva e si candida alla segreteria del Partito Democratico, aggiungendosi dunque a Michele Emiliano e Matteo Renzi, già in campo da qualche giorno. Da tempo si ragionava intorno alla possibilità che Orlando scendesse in campo in prima persona, come elemento di mediazione fra le diverse anime del partito.

Il ministro della Giustizia, del resto, aveva sempre espresso una opinione fortemente negativa sulla scissione interna al partito e solo qualche giorno fa, nel corso della trasmissione televisiva Agorà, constatava: “Qualunque problema abbia il partito, l’idea che lo si possa risolvere con la scissione è sbagliata: apre un fronte che consente alla destra di rafforzarsi. La responsabilità è di tutti: non si è sedimentata una politica comune”.

Nonostante la situazione sia mutata completamente, dopo l’uscita di parte della minoranza e la decisione di Michele Emiliano di restare nel PD e sfidare Renzi alle primarie, arriva la decisione di candidarsi, Orlando sceglie di candidarsi con la propria piattaforma politica, anticipandolo ai giornalisti a margine di una iniziativa con gli enti locali a Ostia.