Tragico episodio nelle scorse ore lungo le coste della Sardegna, nei pressi della spiaggia di Porto Alabe nella marina di Tresnuraghes, in provincia di Oristano. Un 42enne di Cagliari, Alessio Atzori, infatti risulta disperso dopo esseri tuffato in mare per soccorrere un'amica in difficoltà. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera che ha dato il via alle ricerche e ora indaga sul caso, l'episodio è avvenuto intorno alle 21 di sabato, in una zona dove era in corso una festa all'aperto, allestita tra alcuni camperisti in un terreno privato.

Alcuni dei partecipanti alla festa si sarebbero tuffati in acqua ma all'improvviso una di loro si sarebbe trovata in difficoltà spinta al largo da un'onda grossa. A quel punto il 42enne suo amico si sarebbe immediatamente tuffato per soccorrerla ma a sua volta si è trovato in difficoltà, è stato trascinato n mare aperto dalla corrente e non è più riemerso. La ragazza invece è riuscita a salvarsi da sola aggrappandosi a una roccia in attesa dei soccorsi. Nel frattempo infatti da riva è partito l'allarme e sul posto sono giunti mezzi e uomini della Guardia Costiera per recuperare i due .

Come ha spiegato il tenente di vascello Guido Avallone, che ha coordinato i soccorsi sul posto, purtroppo però del 42enne si sono perse le tracce. Sono subito scattate le ricerche che sono proseguite tutta la notte nonostante le difficoltà, ma l'imponente dispiegamento di forze purtroppo non ha prodotto finora alcun risultato. Nella giornata di domenica sono intervenuti anche i sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari e l'elicottero dell'Aeronautica militare di Decimomannu ma purtroppo del 42enne ancora nessuna notizia.