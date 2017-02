Per lui la soluzione a tutti i malanni che alcune pazienti gli riferivano erano degli "orgasmi terapeutici" da ottenere mediante sedute in studio con lui dove venivano usati degli oggetti meccanici per provocare piacere nelle donne. Per questo un medico padovano è stato condannato dalla Corte di Cassazione a quattro anni e due mesi di carcere per molestie sessuali. La vicenda era venuta a galla circa dieci anni fa quando il 64enne, medico dell'Unità di Endocrinochirurgia e Senologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e professore associato alla facoltà di Medicina, venne denunciato da una donna sua paziente rimasta scioccata per gli strani metodi usati dall'uomo.

Si scoprì così l'esistenza della singolare procedura degli "orgasmi terapeutici" sulle pazienti che il medico metteva in atto spesso e in maniera diffusa, sopratutto su pazienti giovani. A denunciare per prima l'accaduto e a far scattare quindi l'inchiesta giudiziaria è stata una paziente 25enne che aveva raccontato di questi "orgasmi meccanici, moderne tecniche usate in ambiente universitario" che l'avevano lasciata interdetta.

Come ricostruito dai successivi accertamenti degli inquirenti, il medico imputato preparava con cura lo studio prima degli "interventi" allestendo anche un ambiente con luci soffuse. Qui però durante le visite le pazienti subivano quelle che i giudici hanno descritto come vere e proprie molestie sessuali. Il medico 64enne è stato così condannato dalla Corte di Appello di Venezia nel novembre del 2015 a quattro anni e due mesi di carcere, una pena però ridotta di un mese dalla Corte di Cassazione che però ha confermato la condanna.