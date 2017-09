A Gorizia una donna di cinquantatre anni, T. P., è ritenuta al centro di un giro di consumatori di cocaina che si ritrovavano in abitazioni private per assumere la droga in occasione di party per pochi intimi. A questa conclusione hanno portato le indagini condotte dalla locale squadra mobile che ha arrestato la donna lo scorso marzo dopo averla trovata in possesso di 53 grammi di cocaina. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Gorizia, non si sono dirette solo alle circostanze della cessione della droga, avvenuta in Slovenia, ma hanno permesso di scoprire attraverso intercettazioni telefoniche, l’uso di localizzatori satellitari gps e la testimonianza di diverse persone, come un gruppo di cittadini di Gorizia dediti all’uso della cocaina, non appartenenti alla cerchia dei noti tossicodipendenti con scarse disponibilità economiche, fossero soliti ritrovarsi in una casa privata dove appunto la cinquantatreenne portava la droga che a quanto pare offriva gratis agli altri.

Nel corso delle indagini è emerso che la cinquantatreenne aveva un alto tenore di vita pur non svolgendo alcun lavoro e intratteneva relazioni sentimentali stabili con diversi uomini che frequentavano i party durante i quali si consumavano stupefacenti. Anche durante il periodo in cui era ai domiciliari questi uomini avrebbero continuato a cercarla recandosi nei pressi o all’uscio della sua abitazione.