Brutta sorpresa per una giovane britannica che qualche giorno fa ha raccontato di aver trovato in una pizza che aveva ordinato a domicilio anche un corpo estraneo, apparentemente un verme. Un animale che la ragazza, che si chiama Tia Neylan e che sui social network ha pubblicato foto e video della disgustosa scoperta, ha visto strisciare sulla pizza che stava per mangiare. A quanto pare, quell’insetto era infatti ancora vivo mentre Tia stava per assaggiare la sua pizza. Ovviamente la ragazza è rimasta disgustata dalla scoperta e ha chiesto chiarimenti al locale dove aveva ordinato la cena, il Norton’s Express Pizzeria di Stockton-on-Tees. Si tratta di un locale che la giovane inglese ha detto di frequentare da sempre insieme alla sua famiglia e dove mai in passato si era verificato un incidente simile.

Ma non tutti credono alla versione della giovane – Il titolare della pizzeria però è apparso scettico dinanzi alla denuncia dell’adolescente: a suo dire, si legge sui media che hanno riportato la notizia, è impossibile che un qualsiasi insetto resti in vita a quelle altissime temperature. Da parte sua la ragazza ha confermato la sua versione dicendo che di quell’animale spuntato dalla pizza poteva dire che era nero e “con molte gambe”: “Secondo la mamma del mio fidanzato potrebbe essere stato un millepiedi, altri hanno detto un verme o un bruco”, ha dichiarato Tia.

La foto e il video dell'insetto condivisi migliaia di volte – Quello che è certo è che il video e la foto pubblicati dalla ragazza su Facebook hanno scatenato un enorme dibattito: il post di Tia è stato condiviso da migliaia di persone e in tanti, disgustati, hanno detto che non ordineranno mai più quel prodotto.