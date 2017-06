Una tranquilla cena in compagnia in un ristorante della zona si è rivelata ben presto una inattesa quanto disgustosa esperienza per una donna statunitense di West Covina, città situata nella parte orientale della contea di Los Angeles, in California, negli Stati Uniti. Mentre stava consumando l'insalata che accompagnava il piatto principale, infatti, la donna si è imbattuta addirittura in una rana che giaceva morta nel suo piatto. La protagonista della storia di nome Shawna ha raccontato la sua brutta esperienza su un noto sito di recensioni online postando anche alcune foto dell'accaduto.

"Avevano dato appena 4 morti alla pietanza quando mi sono accorta che all'improvviso che il sapore era diventato un po' diverso, per questo ho pensato che la salsa che accompagnava l'insalata fosse amara e l'ho rimescolata" ha raccontato la donna, aggiungendo: "Appena ho girato qualche foglia ho trovato una piccola rana morta intera". "Non mi sarei mai aspettato niente del genere nella mia vita" ha sottolineato la dona raccontando che dal locale. dopo le sue rimostrane le hanno fatto pagare comunque le bibite consumiate e poi offerto successivamente un buon di appena 50 dollari che lei ha rifiutato