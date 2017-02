E’ entrata in sala operatoria per un intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio destro, ma è stata invece operata al ginocchio sinistro. Un grave caso di malasanità quello avvenuto all'ospedale Garibaldi di Catania che ha portato due medici a processo per lesioni aggravate e alla citazione dell'azienda ospedaliera come responsabile civile. Lo ha deciso il presidente della seconda sezionale del Tribunale, accogliendo le richieste del Pm Alfio Gabriele Fragalà, secondo cui i due specialisti avrebbero agito con “imperizia e negligenza” cagionando un danno permanente alla parte offesa. Nel respingere le accuse, i due medici hanno affermato di aver operato il 20 novembre 2013 effettivamente il ginocchio sinistro, anziché a quello destro, perché si sarebbero resi conto al tatto che era più urgente operare quell'arto e hanno proceduto al prelievo del tendine di cinque centimetri.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 8 febbraio. Il legale della paziente, l'avvocato Dario Pastore, ha sottolineato di "avere registrato con profondo rammarico la mancata costituzione come parte civile nel processo dell'Ordine dei medici di Catania e dell'Azienda Garibaldi, visto che – osserva il penalista – se le condotte contestate dovessero essere provate sarebbero certamente lesive dell'intera categoria e dell'ospedale". A respingere almeno in parte le accuse è anche il manager dell’ospedale Garibaldi, Giorgio Santonocito: "Non ci siamo costituiti parte civile perché riteniamo che la rappresentazione dei fatti non sia quella che è stata data finora. Aspettiamo fiduciosi gli sviluppi processuali, ma dalla analisi delle cartelle cliniche riteniamo che la condotta dei chirurghi non sia stata tale da giustificare un'azione punitiva da parte dell'azienda ospedaliera".