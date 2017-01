Tragedia sul lavoro a Gravere, in Valsusa, dopo un uomo è morto dopo essere precipitato in un pozzo nel cantiere per l’acquedotto Smat, dove stava lavorando con altri tre colleghi in un cantiere sulla statale 24, nel comune piemontese. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, la vittima, Giuseppe Macrì, 60 anni, era impegnato nel verificare la tenuta della condotta in pressione, quando è stato colpito da una sbarra d'acciaio a causa del cedimento di una paratia mentre si trovava sul fondo. E così finito nell'acqua e non è più riemerso. Sul posto sono subito arrivati o i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori giunti a Gravere con l'elicottero. Quando è stato recuperato dai soccorritori, il 60enne respirava ancora, ma non ce l’ha fatta. Altri due colleghi coinvolti nell'infortunio sono stati tratti in salvo dai pompieri, ma non avrebbero riportato alcuna ferita. La dinamica è ancora da accertate. Le indagini dei carabinieri e dello Spresal dell'Asl To3 sono al momento in corso. Per consentire l'intervento di recupero, sulla statale 24 all'altezza del km 58, è stato necessario chiudere un tratto di strada.