Quando ha visto all'improvviso quella ragazza in difficoltà in mare dopo essere caduta dal moto non ci ha pensato un attimo: si è tolto immediatamente il giubbotto e la felpa che in indossava e si è tuffano in acqua per soccorrerla. Così una tranquilla passeggiata serale sul lungomare come tante altre si è trasformata in una notte da ricordare per un giovane 23enne siciliano, Riccardo Marino. Come raccontano i quotidiani locali, il ragazzo, studente universitario, nella nottata tra lunedì e martedì passeggiava con un amico e il suo cane al guinzaglio lungo il molo ad Aci Trezza, nel comune di Aci Castello, nella città metropolitana di Catania, quando si è accorto che un’onda anomala ha completamente invaso il molo e trascinata in acqua una ragazza poco lontana che stava passeggiando con il suo fidanzato.

Riccardo si è subito tuffato riuscendo ad agguantarla ma riportarla sul molo è stato tutt'altro che semplice. "Non appena mi ha visto ha cominciato ad aggrapparsi a me trascinandomi sott’acqua. Era completamente sotto shock e con una vistosa ferita alla testa" ha raccontato il giovane a La Sicilia, aggiungendo: "Ho pensato che l’unica soluzione possibile fosse quella di trascinarla di peso il più vicino possibile al molo. Tra le onde che ci spingevano da una parte all’altra e lei che si dimenava non è stato facile, ma sono riuscito ad avvicinarmi ad un anello da ormeggio quel tanto che bastava per potermici aggrappare".

Infine in suo soccorso sono arrivati l'amico e il fidanzato della ragazza e i tre insieme sono riusciti a tirare fuori la giovane ancora sotto shock. "Quando si è ripresa è venuta ad abbracciarmi e a ringraziarmi in lacrime. E’ stata una sensazione meravigliosa", ha sottolineato Marco raccontando un episodio che ricorderà per il resto della vita.