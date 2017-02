E’ sicuramente tra i casi giudiziari che hanno maggiormente catalizzato l’attenzione degli italiani negli ultimi anni e oggi arriverà a conclusione. In serata infatti è atteso il verdetto della Cassazione sul delitto di Avetrana. Per l'omicidio della 15enne Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto del 2010, in primo e secondo grado la cugina della vittima, Sabrina Misseri, e la madre di quest’ultima, Cosima Serrano, sono stata condannate all'ergastolo con l'accusa di aver strangolato e ucciso la giovanissima, il cui corpo sarebbe poi stato occultato da Michele Misseri, marito e padre delle due donne, a sua volta condannato a 8 anni per occultamento di cadavere e inquinamento delle prove, oggi a piedi libero, che dopo aver cambiato versione innumerevoli volte, continua ad autoaccusarsi dell'omicidio della nipote.

La suprema corte è chiamata a valutare sei ricorsi. Innanzitutto quello dei difensori di Sabrina, sulla base proprio dei proclami di colpevolezza del padre. Essa, sostengono i legali, “era assistita da puntuali riscontri. Misseri aveva rivelato il luogo dell'occultamento del cadavere, aveva condotto gli inquirenti al pozzo in contrada Mosca, aveva indicato il luogo ove si era fermato per denudare il cadavere e dove aveva bruciato i vestiti di Sarah”. Ci sono poi anche quelli di Cosima Serrano e dello stesso Michele Misseri. Ma la Cassazione vaglierà anche i ricorsi di Carmine Misseri, fratello di Michele, condannato in secondo grado a 5 anni e 11 mesi per concorso in soppressione di cadavere, di Vito Russo junior, ex legale di Sabrina Misseri, e di Giuseppe Nigro (condannati entrambi a un anno e 4 mesi per favoreggiamento personale).

Il verdetto dei supremi giudici è atteso per la serata di oggi, ma i tempi potrebbero allungarsi vista la complessità delle questioni sollevate e la durata delle arringhe degli avvocati di Sabrina Misseri. La ragazza è accusata, assieme alla madre, di omicidio volontario premeditato aggravato, sequestro di persona e soppressione di cadavere: secondo l'accusa, "una la teneva, l'altra la strangolava". E’ in carcere a Taranto dal 15 ottobre del 2010. Anche sua madre è detenuta nello stesso penitenziario, dal maggio 2011. Sono "fiduciosi" i legali della madre di Sarah Scazzi. "Perché, grazie alla sentenza ben motivata della Corte d'Assise d'Appello di Taranto, ci sono tutti i presupposti perché questa tristissima vicenda si chiuda nel modo giusto", dice Valter Biscotti, avvocato con Nicodemo Gentile di Concetta Serrano Spagnolo.