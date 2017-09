È oggi il giorno dell’ultimo saluto a Noemi Durini, la ragazza di sedici anni di Specchia (Lecce) scomparsa da casa il 3 settembre e del cui omicidio si è accusato il fidanzato diciassettenne. Dopo l’autopsia di ieri, che non ha fornito elementi certi per stabilire le cause della morte della giovane, il feretro stamane è stato trasferito dalla casa della famiglia alla camera ardente allestita presso il centro Capsda. Ad accogliere il feretro di Noemi c’era il sindaco di Specchia, Rocco Pagliara, e insieme a lui tanti cittadini si sono presentati alla camera ardente per dare l’ultimo saluto alla sedicenne. Oggi nel paese di Noemi è stato proclamato il lutto cittadino. Nel pomeriggio, presso la vicina chiesa parrocchiale in piazza del Popolo, alle 16 ci sarà il funerale officiato dal vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli. Tutte le attività commerciali resteranno chiuse e con le serrande abbassate in occasione del lutto cittadino.

Il corpo di Noemi consegnato alla famiglia dopo l’autopsia.

La bara bianca della ragazza era arrivata a Specchia ieri sera intorno alle 21 ed era stata accolta da numerosi presenti in un religioso silenzio interrotto solo dal grido di dolore dei nonni della vittima. La bara questa notte è rimasta a casa della giovane, dove per volere della famiglia si è svolta la veglia funebre in forma privata. Straziante l'abbraccio tra le lacrime alla bara della madre Imma. Su iniziativa di alcuni cittadini vicini alla famiglia, è stato aperto un conto corrente per raccogliere i soldi necessari per affrontare le spese legali.

L’autopsia: difficile stabilire le cause della morte, sospetti su lesioni al collo.

Nonostante l’autopsia di ieri non abbia fornito elementi certi per stabilire le case della morte di Noemi i medici legali hanno fatto sapere di avere “forti sospetti” su alcune lesioni presenti tra il collo e la testa della sedicenne. Il fidanzato "dalla personalità borderline" che si è autoaccusato del delitto aveva detto di aver ucciso la ragazza con una coltellata al collo, probabile dunque che abbia detto la verità. Resta ancora da accertare però quale sia stata l'arma utilizzata e se ci sono stati eventuali complici che abbiano aiutato il ragazzo a nascondere il corpo. Stando a quanto emerso dagli esami sul cadavere, Noemi sarebbe stata uccisa il giorno della scomparsa, il 3 settembre, dunque dieci giorni prima del ritrovamento sotto una catasta di sassi nelle campagne di Castrignano del Capo. L'accertamento sulle cause della morte della sedicenne è per questo abbastanza difficile.