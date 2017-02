Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco saranno giudicati con il rito abbreviato. Lo hanno chiesto i tre imputati accusati dell’omicidio di Isabella Noventa e il gup del Tribunale di Padova Tecla Cesaro ha accettato la richiesta. I fratelli Sorgato e Manuela Cacco sono accusati dell’omicidio della segretaria cinquantacinquenne di Albignasego scomparsa il 15 gennaio di un anno fa nonché della distruzione del suo cadavere, che nonostante lunghe ricerche non è mai stato ritrovato. Inizialmente il capo di imputazione per i tre era occultamento di cadavere, che prevede una pena massima di 3 anni, poi è passato a distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, che prevede una pena massima di 7 anni.

L’ultimo video della notte della scomparsa di Isabella – L’udienza era stata rinviata a oggi dalla precedente udienza dopo che la difesa aveva chiesto di analizzare alcuni fotogrammi di un video delle telecamere di videosorveglianza finora non presi in considerazione che ritraggono l'auto di Debora Sorgato nella notte della scomparsa di Isabella con due persone a bordo. “Il pm Giorgio Falcone, sollecitato dalla difesa di Freddy che sosteneva che nell'auto di Debora ci fosse una sola persona, ha chiesto alla squadra mobile di acquisire delle registrazioni presso la polizia locale di Noventa Padovana – aveva spiegato l'avvocato della famiglia Noventa Gian Mario Balduin – ed è stato ritrovato un video che non avevano controllato fino ad oggi. Dal controllo è venuto fuori un fotogramma che ritrae l'auto di Debora quella sera con a bordo due persone, presumibilmente Freddy e Debora, che avrebbe a bordo il corpo di Isabella”.

La sentenza potrebbe arrivare a giugno – Nel corso dell’udienza preliminare di oggi è stata respinta dal gup la richiesta della difesa di Manuela Cacco, che aveva pensato a un rito abbreviato, condizionato però all'audizione della figlia della donna. Il giudice ha fissato anche alcune delle prossime udienze del processo per l’omicidio di Isabella Noventa. La prima udienza non dovrebbe svolgersi prima di maggio mentre la sentenza potrebbe arrivare il 6 giugno prossimo.

I tre imputati sono in carcere da quasi un anno – Freddy Sorgato, la sorella Debora e la tabaccaia Manuela Cacco sono stati arrestati un mese dopo la scomparsa dal Padovano di Isabella Noventa. Dopo l’arresto, Freddy confessò che Isabella era morta in un drammatico gioco erotico ma poi fu la ex amante Cacco a smentire questa versione dicendo che sarebbe stata Debora l’esecutrice materiale del delitto, che avrebbe ucciso Isabella a colpi di mazzetta in testa. La tabaccaia confessò inoltre di aver partecipato alla messinscena in favore delle telecamere a Padova.