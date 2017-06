I fratelli Debora e Freddy Sorgato sono stati condannati a 30 anni di reclusione; Emanuela Cacco a 16 anni e 10 mesi. E' questa la sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Isabella Noventa, la donna di 55 anni scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Durante l’udienza, che ha avuto inizio questa mattina alla presenza dei tre indagati, i legali della difesa hanno chiesto l’assoluzione per i tre indagati perché il fatto non sussiste. Il pubblico ministero Giorgio Falcone, invece, non ha mai creduto all’innocenza dei tre ed ha chiesto la pena dell’ergastolo per i fratelli Sorgato e 16 anni e 8 mesi per la Cacco. La ricostruzione dell’accusa è stata accolta solo in parte mentre è stato ritenuto credibile il racconto della Cacco. Secondo quest'ultima l’esecutrice materiale del delitto è stato Debora Sorgato, che ha sferrato due colpi di mazzetta ad Isabella mentre si trovava nella cucina della villetta di Freddy Sorgato. Secondo il racconto della Cacco, successivamente Isabella è stata strangolata e infilata in un sacchetto dell’immondizia gettato chissà dove dai due fratelli. Il corpo della segretaria di Albignasego non è mai stato ritrovato. I tre imputati erano accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Il delitto di Isabella Noventa appare del tutto incomprensibile. Sul movente, reale, dell'omicidio della segretaria padovana resta un alone di mistero: secondo la Procura di Padova a scatenare la follia omicida dei tre accusati potrebbe essere stata la gelosia nutrita dalla sorella di Freddy, Debora, e dall'amante dell'uomo, Manuela, nei confronti di Isabella, ex fidanzata del camionista 47enne, conosciuto per le performance di ballerino.

La Noventa scomparve la sera del 15 gennaio 2016 a Padova, senza lasciare alcuna traccia. In un primo momento si parlò di un allontanamento volontario, e proprio la messa in scena organizzata dai suoi tre amici, Freddy, la sorella Debora e Manuela, che si fece riprendere dalle telecamere di sicurezza in alcune vie di Padova con addosso la giacca di Isabella, portò ad avvallare per qualche giorno questa tesi. Gli investigatori presto scoprirono che si trattava di un tentativo di depistaggio e puntarono le attenzioni sui tre, facendo emergere tutte le loro contraddizioni e arrivando poi alle condanne inflitte oggi.