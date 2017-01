La svolta nelle indagini per il duplice omicidio avvenuto in un club a luci rosse alle porte di Parma il 27 dicembre scorso è arrivata nella tarda serata di mercoledì. Una persona è stata fermata perché ritenuta responsabile della morte di Gabriela Altamirano, una quarantacinquenne di nazionalità argentina, e di una transessuale di Parma di quarantasette anni conosciuta come Kelly, all'anagrafe Luca Manici. L’uomo fermato sarebbe l’ex compagno della sudamericana, il quarantaduenne Samuele Turco. Gli agenti della Squadra mobile si sono recati nel reparto di Diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore di Parma per porre in stato di fermo Turco, che era ricoverato in ospedale da alcuni giorni, e cioè da quando avrebbe ingerito del detersivo a quanto pare dopo essere stato richiamato in questura per un nuovo interrogatorio. Era stato lui a dare l’allarme dalla cascina di Parma dicendo di aver trovato i cadaveri di Gabriela e di Kelly. Entrambe le vittime erano state accoltellate.

La pista del delitto per “motivi passionali” fin dagli inizi era sembrata la più probabile – Per trovare il responsabile del duplice omicidio di Parma la polizia aveva seguito da subito la pista del "movente passionale" considerato che l'assassino aveva infierito in particolare sulla donna argentina con un coltello e poi strangolandola con un cappio. Kelly invece sarebbe stata uccisa per eliminare un testimone e forse per vendetta in quanto Gabriela Altamirano frequentava il suo club anche dopo la separazione da Turco avvenuta qualche tempo prima. Sul suo profilo Facebook l’uomo fermato aveva manifestato il suo malessere per la fine della storia d’amore con la sudamericana e il fatto che la donna frequentasse il circolo per scambisti. Da quanto è emerso, in passato liti continue tra la coppia avevano spesso portato i carabinieri a casa della donna. Anche gli interrogatori di parenti e amici delle vittime avrebbero “aiutato” la polizia a individuare Turco come il presunto responsabile dei delitti.