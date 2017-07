Si era trasferito da un mese a Valencia per lavorare come barista. Ma nella città spagnola ha trovato la morte. Il corpo del ferrarese Marcello Cenci, 32 anni, è stato trovato privo di vita sulle scale del suo appartamento in calle Juan Bautista Llovera, nel quartiere del Grao. A fare la tragica scoperta è stato un vicino di casa, che stava rientrando, intorno alle 4,30, nella notte tra sabato e domenica. Addosso il ragazzo, lauretosi a Bologna in Scienze della comunicazione, non aveva documenti. Sul corpo gli evidenti segni di una violenta aggressione, e strangolamento. Gli inquirenti hanno già fermato una persona in relazione all’omicidio: Eder Guidarelli Mattioli, un brasiliano 32enne adottato da una famiglia ferrarese, bloccato a Ventimiglia ed ora detenuto nel carcere di Imperia.

Secondo le prime e sommarie informazioni, il presunto omicida avrebbe aggredito la stessa vittima pochi mesi fa, proprio a a Ferrara, probabilmente per un diverbio sentimentale. Un antagonismo, secondo le indiscrezioni che finì anche in un fascicolo giudiziario della Procura di Ferrara che aveva istruito un processo per lesioni ottenendo un’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento. Come scrive L’Estente, l'uomo, sempre di notte, aggredì Cenci colpendolo con un corpo contundente. In quel caso la prognosi fu trauma cranico, dieci giorni e 52 punti di sutura. I motivi dell’aggressione vennero fatti risalire a motivi di gelosia per una ragazza.

In casa della vittima sarebbero state trovate le denunce e il divieto di avvicinamento in capo alla persona fermata, documenti che avrebbero indirizzato gli inquirenti iberici. Il presunto assassino, che lavora come operaio al petrolchimico di Ferrara, è ora in stato di fermo dopo essere stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso della autorità spagnole. Secondo gli accertamenti investigativi, nei giorni scorsi era andato fino a Valencia in auto e in auto era ritornato. Sul copro di Marcello, trasportato all’istituto di medicina legale di Valencia, invece è stata dipsosta l’autopsia.