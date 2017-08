La notizia era nell'aria da giorni ma quella che era un'indiscrezione ora è diventata realtà. Le olimpiadi del 2024 andranno a Parigi mentre quella del 2028 andranno a Los Angeles. Il Cio aveva già anticipato a metà luglio la decisione di assegnare i due Giochi in una sola votazione visto che erano le sole due città rimaste in lizza dopo la candidatura sfumata delle altre pretendenti tra cui Roma, ma lo stesso comitato olimpico aveva delegato le due città a trovare un accordo per spartirsi le due edizioni dei giochi olimpici visto che sia i francesi che gli statunitensi inizialmente avevano puntato sulla data del 2024. Con L'annuncio della candidatura di Los Angeles a ospitare i Giochi Olimpici 2028, la questione ora è risolta.

In realtà Los Angeles era apparsa fin da subito aperta alla possibilità di aspettare fino al 2028, mentre Parigi ha tenuto una linea dura. Il fatto è che la capitale francese puntava a ospitare il terzo appuntamento olimpico della sua storia esattamente 100 anni dopo i precedenti Giochi organizzati nel 1924 (gli altri furono organizzati nel 1900). Ora solo la firma prima dell’attribuzione ufficiale che avverrà a Lima il prossimo 13 settembre. Parigi e Los Angeles riceveranno 1.7 miliardi di dollari ciascuna per l'organizzazione, con la città statunitense che potrà contare anche su un bonus di ulteriori 500 milioni.

Anche per Los Angeles si tratterà delle sue terze Olimpiadi, dopo quelle del 1984 e del 1932. “Sin dal mio primo giorno come sindaco, ho scritto una lettera al Comitato olimpico Usa dicendo che volevamo riportare i Giochi Olimpici qui, quel giorno abbiamo iniziato un percorso encomiabile, in linguaggio sportivo possiamo parlare di maratona” ha commentato il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. "Sono "orgoglioso" che le Olimpiadi del 2028 si tengano a Los Angeles, "per la prima volta in una generazione, le Olimpiadi tornano negli Stati Uniti e sono orgoglioso di sostenere LA 2028", ha dichiarato anche il Presidente Trump.