La russa Olga Pronina, conosciuta sui social come la “biker più sexy del web” è morta dopo un incidente a forte velocità a bordo della sua motocicletta. 40 anni, una figlia di 16, la passione sconfinata per le due ruote alla fine le è costata la vita in un incidente avvenuto su un'autostrada di Vladivostok, città della Russia situata nell'estremo oriente del Paese. Le cause del tragico sinistro devono essere ancora stabilite dagli inquirenti, anche se secondo una prima sarebbe stata una curva presa ad alta velocità a esserle fatale. Un testimone oculare ha detto di aver visto la motociclista viaggiare ad una velocità considerevole e poi schiantarsi contro il guardrail. Non c’è stato scampo per Olga che con ogni probabilità è morta sul colpo.

Olga in realtà era una semplice parrucchiera, ma su Instagram era seguita da 170mila followers, pubblicava video e foto in atteggiamenti decisamente ammiccanti sulla propria due ruote, una Bmw S1000RR ed era famosa con il nickname Monika9422. Qualche tempo fa aveva dedicato un messaggio direttamente alla sua moto: “Ti adoro perché mi permetti di perdonare tutte le mie stupidaggini. Non hai mai fallito e hai reso le mie notti più luminose; mi hai aiutato a dimenticare i problemi della vita, hai addestrato il mio corpo e il mio cervello. Ti sono grata perché mi fai brillare gli occhi, per il vento caldo che soffia sulle guance quando la mia visiera è aperta, per quell’incredibile eccitazione che porti nell’aria, per le dosi di adrenalina. Grazie per avermi regalato la libertà … con te so di non essere sola”.