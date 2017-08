in foto: La piantagione scoperta a Olbia (Twitter).

Una maxi piantagione di marijuana, che, una volta venduta, avrebbe potuto fruttare ben tre milioni di euro. È questo quello che hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Sassari coadiuvati dai Cacciatori di Sardegna nelle campagne fra Berchideddu e Loiri, nel comune di Olbia, nascosta tra la macchia mediterranea, per un totale di circa cinquemila piante di canapa indiana, molte delle quali già in stato di completa maturazione. Non solo tutta l'aera è stata posta sotto sequestro, ma sono state anche arrestate due persone, Giovanni Zarra, 40 anni di Olbia, e Giovanni Canale, di 30 di Onanì (Nuoro), già noto alle forze di polizia, con l'accusa di coltivazione illecita di sostanza stupefacente.

I militari, che hanno scoperto la piantagione durante un servizio notturno di controllo del territorio, hanno anche recuperato tutto il materiale che i due utilizzavano per far crescere la piantagione, tra cui circa otto chilometri di tubi, centinaia di raccordi professionali, due pozzi con pompe sommerse, una cisterna, quattro gruppi elettrogeni, fertilizzante e trappole. La marijuana era destinata al mercato della movida della Costa Smeralda e della costa di San Teodoro. Tuttavia, le piante, dopo essere state analizzate, verranno distrutte. "Si tratta del più grande sequestro mai effettuato in tutta la Sardegna", hanno spiegato i carabinieri di Sassari. Intanto, proseguono le indagini da parte dei miliari sulla piantagione per accertare eventuali ulteriori responsabilità.