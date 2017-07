Aveva parcheggiato la sua auto nel vialetto in salita nei pressi del villaggio vacanze "Riciole di Palumbalza", uno dei complessi del golfo di Marinella, in Sardegna, dove, come ogni anno, stava trascorrendo qualche giorno di villeggiatura, un parcheggio dove la donna era solita lasciare la propria auto al ritorno dal mare. All'improvviso, per cause ancora da chiarire, una volta fermata e chiusa la sua Fiat Punto rossa decappottabile, la donna, Cecilia Massara, di 75 anni, nata a Novi Ligure e residente a Padova, si è accorta che qualcosa non andava. Anziché rimanere immobile, l'auto ha iniziato a muoversi e, complice il parcheggio in salita, stava pian piano andando in discesa verso l'imbocco della stradina.

Nel tentativo di bloccare l'automobile, la donna ha immediatamente appoggiato la spesa per terra e ha cercato di fermarla con le mani. La macchina, però, ha proseguito la sua corsa finendo per travolgere e uccidere la settantacinquenne. Stando ai primi rilievi e alle prime testimonianze, sembra che l'automobile abbia preso velocità per fermarsi solo dopo alcune decine di metri, travolgendo la donna. L'allarme è stato dato dai vicini. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la donna non c'era ormai più niente da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.