in foto: Erika Petri, insieme al fidanzato Dimitri (Facebook).

Giallo a Lu Fraili, località sul mare di San Teodoro, in provincia di Olbia, in Sardegna. Una ragazza di origini piemontesi di 28 anni, Erika Petri, è stata trovata senza vita in una villetta in cui si trovava insieme al compagno, Dimitri Fricano, di Biella e suo coetaneo. Stando alle prime informazioni messe a disposizione degli inquirenti, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Come ha raccontato l'uomo che era con lei, ricoverato in ospedale anch'egli per lesioni da arma da taglio, i due avrebbero subito un'aggressione intorno alle 10 del mattino di domenica 11 giugno. Poi sarebbe uscito in strada, ancora sanguinante, per chiedere aiuto. È stato solo a quel punto che i vicini hanno allertato le forze dell'ordine.

Nella villetta sulla 125 che i due occupavano, sono arrivati i carabinieri, seguiti gli specialisti del Ris, che hanno iniziato i rilievi, mentre l'uomo veniva accompagnato in ambulanza all'ospedale di Olbia. I due erano pronti per una gita in barca con degli amici prima della tragedia. Tuttavia, al momento gli investigatori, che attendono l'arrivo del pm da Sassari che conduce le indagini, Andrea Garau, non danno notizie più precise. I sospetti per l'omicidio della donna potrebbero ricadere proprio sul fidanzato, oppure potrebbe trattarsi, secondo altri, di un caso di omicidio-suicidio, ma per il momento si tratta solo di congetture. Tuttavia, i loro conoscenti stati ascoltati dai carabinieri e hanno dichiarato che la coppia era in armonia. In tre anni di frequentazione non hanno mai assistito a dissidi fra i due che stavano assieme da circa dieci anni.