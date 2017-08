Approvato in via definitiva al Senato il ddl concorrenza con 146 voti a favore e 113 contrari, dopo un iter parlamentare di due anni. Diventa legge dunque un provvedimento che contiene novità su diverse materie e che non lascia sicuramente contenti tutti. A protestare è infatti l'Unione nazionale Consumatori, che tramite il presidente Massimiliano Dona fa sapere che oggi sarebbe "Un brutto giorno per i consumatori". Secondo Dona la causa è da ricercare nella fine delle tutele in vari campi, dal mercato dell'energia al business delle farmacie. Nella norma infatti è prevista l'apertura al libero mercato per luce e gas, anche se la fine del mercato tutelato slitterà di fatto dal 1 gennaio 2018 al 1 luglio 2018.

È fissato invece un tetto regionale del 20% per le società di capitale che controllano le farmacie. "È troppo elevato"- ha commentato Dona –"Sull'energia poi è chiaro che non vi può essere alcuna concorrenza fino a che, per la luce, i primi cinque operatori detengono l'87,8% del settore domestico e per il gas i primi tre gruppi controllano il 44,8% del mercato".

Esulta invece la Federalberghi per la norma che permetterà agli alberghi di lanciare prezzi concorrenziali. Salta infatti il parity rate, le clausole che impedivano alle strutture di proporre sul proprio sito internet prezzi più bassi dei portali di prenotazione online, come Booking. Secondo l'associazione sindacale "È una decisione animata da buon senso, che stabilisce un nuovo e più corretto equilibrio nel rapporto tra le imprese ricettive e le multinazionali dell'intermediazione". E in questo caso a beneficiarne saranno proprio i consumatori, che potranno godere di tariffe più basse, senza ricorrere a intermediari, ripristinando un rapporto diretto con gli operatori. Una ricerca condotta nei giorni scorsi proprio da Federalberghi sulle prenotazioni dell'estate 2017 ha rilevato che il 55,3% degli italiani si è rivolto direttamente alla struttura ricettiva, il 24,0% lo ha fatto tramite il sito internet o per telefono, mentre il 31,3% ha prenotato tramite mail o altro mezzo. Secondo il sindacato "La quota di prenotazioni dirette online è destinata a crescere, via via che gli operatori e i consumatori familiarizzeranno con le opportunità offerte dalle nuove regole".

Altre norme contenute nel ddl riguardano il mondo delle telecomunicazioni: le compagnie a esempio saranno costrette a informare i clienti sui dettagli dei costi in caso di cambio di operatore telefonico o tv. Con il ddl concorrenza si stabilisce inoltre che il Governo, entro un anno, è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc.

Nel ramo assicurazioni torna invece il tacito rinnovo per le Rc Auto in scadenza. Si tratta di una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto in scadenza in assenza di una esplicita disdetta. Il meccanismo era stato abolito nel 2012 dal governo Monti, e in questi anni aveva spinto i clienti a firmare i contratti con diverse compagnie assicurative, alla ricerca di tariffe più vantaggiose.