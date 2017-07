Da qualche giorno circola sui social un video realizzato da una pattuglia della polizia stradale sull'autostrada Torino-Bardonecchia che ritrae un uomo – a quanto pare un extracomunitario di colore – mentre è in bicicletta. Mentre l’auto scorta l’uomo in bici sulla corsia d’emergenza dell’autostrada (non si sa per quale motivo lo straniero fosse su una strada vietata anche a motocicli classe 125), l’autore del video pronuncia chiaramente delle frasi a sfondo razzista e anche irriguardose nei confronti della presidente della Camera Laura Boldrini.

Nel video pronunciate frasi irriguardose nei confronti della presidente della Camera Laura Boldrini – “Risorse della Boldrini, ecco come finirà l'Italia: tutti su una Graziella in autostrada a comandare”, è una delle frasi del video, che l’autore invita anche a condividere. “Voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa gente di m… in Italia – è quanto ancora si sente nel filmato lungo 51 secondi -. Goditi questo panorama. Voi e tutta la Caserma: guardate qui. Un tipo che pedala sulla Graziella pensando che sia una strada normale, con le cuffiette in testa. Fosse arrivato un camion e gli avesse suonato, manco se ne sarebbe accorto. Condividete signori, condividete”.

Il video inviato alla Procura di Torino – Da quanto emerso il video sarebbe stato prima inviato in una chat privata e poi condiviso sui social, dove negli ultimi giorni è diventato virale. A quel punto il breve filmato è stato inviato alla Procura di Torino, per la valutazione di eventuali reati. Intanto l’agente della polizia stradale che ha realizzato il video sarebbe stato già sospeso dal servizio. Nei riguardi del poliziotto è stato avviato un procedimento disciplinare.