O.J. Simpson presto sarà nuovamente libero. L’ex giocatore di football americano e star televisiva che negli anni '90 fu al centro del famosissimo processo per l'omicidio della moglie Nicole Brown e dell'amico Ronald Goldman, dal quale uscì assolto, infatti ha ottenuto oggi la libertà vigilata dopo 9 anni in carcere. La commissione del carcere del Nevada, dove O.J. Simpson è rinchiuso dal 2008 per una condanna per sequestro di persona e rapina a mano armata, ha deciso che il detenuto può usufruire dei benefici previsti dalla legge con la libertà condizionale.

L'ormai 70enne infatti sta scontando nel carcere di Lovelock una condanna a 33 anni di carcere per aver fatto irruzione il 13 settembre 2007 in una suite di un hotel casinò per prendere alcuni cimeli sportivi che erano stati messi all'asta ma che, a suo dire, gli appartenevano. “Non ho mai puntato una pistola verso qualcuno […] Sono sempre stato un bravo ragazzo, ma avrei potuto essere un cristiano migliore […] Sono stato in carcere. Sono stato bravo e rispettoso. Voglio tornare dai miei figli” aveva detto Simpson durante l’udienza seguita ancora una volta in diretta da tutte le principali emittenti televisive.

Dopo la sentenza un entusiasta Simpson ha dichiarato: "Nulla di tutto questo sarebbe successo se avessi avuto miglior buon senso. Sono a un punto della mia vita in cui vorrei trascorrere la maggior parte del tempo con i miei figli e i miei amici. Non mi sono mai lamentato per nove anni, ho scontato la mia condanna". Per lasciare il carcere, come prevede la legge, O.J. Simpson dovrà però aspettare il prossimo mese di ottobre.