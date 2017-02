in foto: Maria Pollacci, ospite al festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi (LaPresse).

Il suo coraggio e la sua forza avevano commosso il pubblico del Festival di Sanremo 2017, quando, pochi giorni fa, è stata ospite di Carlo Conti e Maria De Filippi portando la sua incredibile esperienza di lavoro e di vita sul palco del Teatro Ariston. Maria Pollacci, l'ostetrica 92enne che dal Dopoguerra ad oggi ha fatto nascere più di settemila bambini, ha raggiunto un nuovo record, facendo nascere nelle passate ore un altro bambino, il numero 7643 di tutta la sua carriera. Dopo aver partecipato alla kermesse canora, è salita su un taxi che dalla Città dei Fiori l'ha portata ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, di fretta e di furia nonostante la neve.

Qui, venerdì sera, come riporta il quotidiano Il Gazzettino, è nato Lorenzo, quasi quattro chili di dolcezza, grazie soprattutto all'intervento di Maria. A chiedere il suo aiuto sono stati la neomamma Chiara Bonacchi, toscana di Follonica, e il marito Paolo Pais De Libera, auronzano doc, che hanno potuto così dare il benvenuto al loro piccolo nel migliore dei modi. In tutta la sua carriera, dal 1945 ad oggi, Maria ha fatto nascere 7643 bambini. E tiene sempre il cellulare acceso per qualsiasi tipo di emergenza. "Questo lavoro è una cosa bellissima – ha dichiarato sul palco di Sanremo -. Però va fatto come se fosse una missione, con tanto amore, bontà e capacità".