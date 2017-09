Ryanair, la compagnia aerea low cost, cambia le regole per il trasporto di bagagli a bordo dei suoi velivoli. Due le novità fondamentali annunciate dalla compagnia irlandese: la riduzione del costo dei bagagli registrati e la riduzione dei bagagli a mano trasportabili a bordo da due a uno. Fino a questo momento, infatti, era possibile viaggiare con una valigia piccola (55x40x20 cm) e una borsa o comunque un bagaglio più piccolo (35x20x20). Dal primo novembre, invece, in caso di due bagagli a mano, il più piccolo si potrà portare a bordo, mentre il più grande dei due verrà caricato in stiva senza costi aggiuntivi.

Sul sito della Ryanair, alla voce riguardante i bagagli per il viaggio, viene specificato che “nell’ambito del programma Always Getting Better, abbiamo abbassato le franchigie dei bagagli registrati e abbiamo aumentato il peso consentito da 15 kg a 20 kg”. Ryanair ricorda inoltre che “al momento della prenotazione la franchigia per il bagaglio è più bassa” e raccomanda quindi di “ricordarsi di aggiungere il bagaglio quando si prenota il volo”.

Ryanair, imbarcare un bagaglio da 20 kg costerà 25 euro.

Obiettivo della compagnia aerea è quello di eliminare il ritardo negli imbarchi che sarebbe causato dal numero limitato di posti per i bagagli nelle cappelliere dell’aereo. La strategia di Ryanair è quella di far pagare meno il bagaglio da imbarcare in stiva, abbassando il prezzo da 35 euro a 25 euro nel caso in cui l’acquisto avvenga al momento della prenotazione. Se il bagaglio viene acquistato successivamente il costo sarà di 40 euro. Cambia, inoltre, anche il peso massimo del bagaglio imbarcato, che aumenta da 15 a 20 chili.

Ryanair, con l'imbarco prioritario possibile viaggiare con due bagagli a mano.

I passeggeri dei voli Ryanair potranno quindi imbarcare un solo bagaglio a mano, tranne nei casi di coloro che decidono di acquistare l’imbarco prioritario o le tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus che rimangono autorizzati a portare a bordo del velivolo due bagagli a mano, come succede tutt’ora. L’imbarco prioritario è acquistabile al prezzo di 5 euro al momento della prenotazione, oppure al costo di 6 euro in momenti successivi e fino a un’ora dalla partenza del volo.

Da novembre verranno create due diverse code per imbarcarsi a bordo dei voli Ryanair: una per chi ha l’imbarco prioritario e può quindi trasportare due bagagli a mano, e una per tutti gli altri passeggeri, il cui secondo bagaglio – quello più grande – sarà portato in stiva direttamente dal gate. Inoltre, per i passeggeri che viaggiano con neonati sarà possibile imbarcare una piccola ‘baby bag’ di massimo 5 chili.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha spiegato che “i cambiamenti alla policy bagagli costeranno all’azienda oltre 50 milioni per anno a conseguenza della riduzione delle tariffe per i bagagli registrati”. “Nonostante ciò – aggiunge – siamo convinti che offrire bagagli più grandi a tariffe ridotte incoraggerà più clienti a considerare l’acquisto del bagaglio registrato, riducendo il numero di passeggeri che raggiungeranno il gate con due bagagli a mano, causa di ritardo dato l’elevato numero di bagagli da imbarcare al gate”.