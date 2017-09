La Corea del Nord continua a minacciare. E questa volta dice di voler ridurre “in cenere e tenebre” gli Stati Uniti e di “affondare” il Giappone con un attacco nucleare. Le ultime minacce da parte di Kim Jong-un arrivano in seguito alle sanzioni votate dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, fortemente volute da Washington. La minaccia giunge dal Korean Asia-Pacific Peace Committee, che gestisce i rapporti con Seul, attraverso l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Lo riportano le agenzie internazionali. Per la Corea del Nord gli Stati Uniti andrebbero “bastonati a morte come un cane rabbioso” e il regime nordcoreano ritiene inoltre necessario “assestare un colpo” al Giappone, le cui isole “dovrebbero essere affondate in mare dalla bomba nucleare Juché”, ha aggiunto l’agenzia ufficiale di Pyongyang.

Duro attacco anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Pyongyang ha accusato inoltre il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che ha appunto votato all’unanimità nuove misure contro la Nordcorea, di essere composto da “Paesi senza principi”: “di conseguenza”, ha aggiunto l’agenzia nordcoreana Kcna, “un organismo così inutile deve essere sciolto immediatamente”. Lunedì scorso il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato una nuova risoluzione con misure più stringenti a carico della Corea del Nord in seguito al sesto test nucleare condotto il 3 settembre.

La replica del Giappone dopo le minacce della Corea del Nord.

Da Tokyo è già arrivata anche una prima risposta alle minacce riportate dall'agenzia di stampa del regime, la Korean Central News Agency. Il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha definito le minacce “estremamente provocatorie e oltraggiose e assolutamente inaccettabili”. Il portavoce ha inoltre aggiunto che le minacce dell'agenzia di Pyongyang “aumentano la tensione regionale”.