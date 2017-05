in foto: Phylicia Tamatoa e sua figlia (Facebook).

Tragico incidente stradale sabato notte a Massey, West Auckland, in Nuova Zelanda. Una giovane mamma è morta in seguito allo scontro tra un auto e il taxi nel quale viaggiava. Phylicia Tamatoa, questo il nome della vittima, è deceduta sul colpo, mentre un altro passeggero che era con lei ha riportato gravi lesioni, ma, trasportato d'urgenza in ospedale, pare non sia in pericolo di vita. Se la caverà anche il tassista, che ha riportato lievi ferite. La ragazza, conosciuta da tutti come Phylly e nota per la sua creatività, lascia una bambina di 4 anni. Era molto popolare nel suo paese: per questo, appena appresa la notizia del suo decesso, i social network sono stati invasi da messaggi di cordoglio alla sua famiglia e foto che ne ricordano i lavori più importanti da truccatrice.

Phylicia studiava infatti alla Samala Robinson Academy per diventare una professionista nel settore del make-up. "Era una persona speciale, troppo per questo mondo", si legge sulle piattaforme di condivisione online. "Ci ha illuminati con la sua personalità e positività. Ci ha ispirato come donna e come madre e le saremo per sempre grati", racconta, invece, un amico alla stampa locale. Intanto, continuano le indagini della polizia per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, di cui tutto un Paese non riesce a darsi pace.