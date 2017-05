Continua a salire purtroppo il bilancio dei morti sull’Everest in questa stagione primaverile. Nelle scorse ore infatti un gruppo di soccorritori composto da esperti sherpa che stavano cercando il corpo dello scalatore slovacco Vladimir Strba, considerato disperso da domenica scorsa, si sono imbattuti nei corpi di altre quattro persone. La macabra scoperta tra le tende di campo 4 del versante nepalese della montagna più alta del mondo. le vittime sarebbero due sherpa nepalesi e due scalatori stranieri la cu identità non è sta ancora accertata. Secondo i soccorritori quasi sicuramente i decessi sono avvenuti per soffocamento causato dalla mancanza di ossigeno.

Il ritrovamento fa salire a nove le vittime della stagione 2017 a cui si deve aggiungere un decimo decesso avvenuto sul lato cinese dell'Everest. Un vero record che fa di quest'anno un anno infausto dunque per gli scalatori che hanno visto perire sulla montagna più alta del mondo fra gli altri l'americano Roland Yearwood, l'indiano Ravi Kumar, il nepalese ultraottantenne Min Bahadur Sherchan, che voleva riprendersi il record di persona più anziana a scalare l'Everest, e lo svizzero Ueli Steck. Alla lunga lista probabilmente va aggiunto anche un altro sherpa, al momento considerato disperso. I numeri record sono da ascrivere forse anche alle affollatissime scalate di quest'anno visto che erano più di 500 in totale coloro che avevano permessi di salita in vetta.