Un’imbarcazione carica di migranti è naufragata a circa 30 miglia a nord delle coste libiche. Sono stati recuperati otto cadaveri e quattro superstiti che hanno riferito che a bordo vi erano 107 persone. E’ probabile quindi che il bilancio delle vittime sia destinato a salire nel giro delle prossime ore. Le operazione di soccorso sono coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. Nella zona del disastro le condizioni meteo in questo momento sono pessime. Vi sono già state dirottate diverse unità della marina impegnate nel dispositivo Frontex, compresi un aereo e un elicottero, e anche alcuni mercantili.

C’è da dire che sempre oggi, in un’altra operazione di soccorso nel Canale di Sicilia, tre profughi sono stati trovati morti su un barcone e altri tre – tra questi una donna incinta – erano in gravi condizioni per ipotermia. Sono stati subito trasferiti in elisoccorso da Lampedusa – dove sono stati condotti gli extracomunitari – a Palermo. Uno di loro sarebbe stato rinvenuto con due cadaveri addosso, probabilmente per ripararsi dalle gelide temperature. Il trasferimento è stato coordinato dal direttore del 118 Fabio Genco.

In altri interventi sono state salvate complessivamente oltre mezzo migliaio di profughi. Gli interventi sono stati coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera: vi hanno partecipato motovedette della stessa Guardia costiera salpate da Lampedusa, nave Bettica della Marina Militare (inquadrata nel dispositivo Mare Sicuro), un peschereccio, un mercantile e nave Aquarius della organizzazione non governativa Sos Méditerranée che opera in collaborazione con Medici senza frontiere